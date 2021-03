Science City Jena und der Kampf um Platz eins

Jena. Jena, Heidelberg oder Rostock: Wer wird Hauptrunden-Erster in der 2. Basketball-Bundesliga. Einen ersten Fingerzeig gibt es am Mittwoch.

Sekt oder Selters: Die 2. Basketball-Bundesliga ProA geht in ihre heiße Phase. Bis zum 10. April soll die Hauptrunde beendet werden und Science City Jena (17 Siege/22 Spiele) hat als Tabellenführer alles in der Hand, um mit Rang eins die beste Position für den Aufstiegskampf zu ergattern. Allerdings stehen bei sechs ausstehenden Begegnungen gleich drei Spiele für die Thüringer gegen die direkte Konkurrenz an. Zweimal geht es noch gegen den Zweiten MLP Academics Heidelberg (16/21), einmal gegen die Rostock Seawolves (16/22) auf Platz drei.