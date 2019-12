Sechs Goldpokale für Gräfenrodaer Gewichtheber

Beim traditionellen Henneberg-Pokal in Schleusingen nahmen 63 Sportler aus Thüringen, Bayern und Österreich teil. Darunter auch 16 Gewichtheber des SV 90 Gräfenroda, die fünf erste Plätze holten und insgesamt 12 der begehrten Pokale mit nach Hause nehmen konnten und so auch bester Verein des Wettkampfes waren.

39 neue persönliche Bestleistungen unterstrichen außerdem die Bilanz der Gräfenrodaer Heber. Bei den Mädchen der Jahrgänge 2010 und jünger kam es zu einem spannenden Kampf um Platz 1 zwischen Luisa Kubanova, die nach dem Reißen führte und Kheda Dudorkhanov, die im Stoßen den Wettkampf noch drehte und gewann. Auch im Jahrgang 2009 gab es ein Vereinsduell, das Nele Heinzmann vor Arwen Heinig gewann. Indira Dudorkhanov wurde im Jahrgang 2008 Zweite hinter der Österreicherin Petscher aus Vösendorf bei Wien.

Einen starken Wettkampf zeigte Iman Kurbanova (Jahrgang 2007 weiblich). Sie steigerte ihre Bestleistungen um jeweils 4 Kilo auf 40 Kilogramm im Reißen und 44 im Stoßen. Damit wurde sie Jahrgangsbeste und auch zweitbeste weibliche Turnier-Teilnehmerin. Im Jahrgang 2008 wurde Said Selim Magomadov Zweiter und verbesserte seine Bestleistungen um insgesamt 7 auf 33 bzw. 39 Kilogramm.

In einem packenden Kampf lag Raphael Kleinfeld im Jahrgang 2006 im Reißen trotz neuer Bestleistung von 52 kg hinter Walker (Bayern) zurück drehte im Stoßen den Wettkampfverlauf mit einem um sechs Kilogramm verbesserten Bestleistung von 72 Kilogramm noch zum Sieg vor Walker und sogar dem amtierenden Landesmeister Landesmeister Hermsdorf (Herbsleben). Noch spannender machte es Lukas Körner im zahlenmäßig stärksten Feld des Jahrgangs 2005. Den Grundstein legte er mit 50 Kilogramm im Reißen. Damit führte er knapp vor Marx und Frank aus Mühlhausen. Mit drei gültigen Versuchen im Stoßen und der Bestleistung von 65 Kilogramm siegte er und ließ erstmals Dauersieger Marx hinter sich. Im Jahrgang 2007 gab es für Marc Pfeifer einen packenden Zweikampf mit Morina aus Bayern. Im Reißen konnte der Gräfenrodaer seine Bestleistung um acht auf nunmehr 50 Kilogramm steigern. Morina drehte dafür im Stoßen auf und schaffte 61 Kilogramm. Die gleiche Last schaffte auch Pfeifer und gewann. Dritte Plätze gingen an Iman Dudorkhanov (Jahrgang 2005) und Ibrahim Dudorkhanov (Jahrgang 2004).