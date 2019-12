Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Sehr viel und sehr schön“

„Das, was uns in diesem Jahr alles gelungen ist, war schon alles recht abenteuerlich“, sagt John Kallenbach. „Irgendwie war es sehr viel, war es irgendwie auch sehr schön“, sagt der Kickbox-Weltmeister aus Pößneck, der in Saalfeld die Kick- und Thaibox-Schule „Invictus“ betreibt. Gleich reihenweise holten seine Schützlinge in den vergangenen Monaten Pokale, Titel und damit auch Gürtel. Es war wohl in dieser Hinsicht ein Rekordjahr für die Sportlerinnen und Sportler.

Die bislang letzten Titel und vordere Plätze gab es im November. Zum einen setzte sich Christian Müller bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Würzburg durch, gewann alle seine drei Kämpfe und wurde dem Titelträger nach Version der International Sport Kickboxing Association (ISKA). „Er hat damit sein bislang erfolgreiches Jahr eindrucksvoll bestätigt“, sagt Kallenbach. Weitere Podestplätze in Würzburg geholt Aber auch drei andere Akteure überzeugten in Würzburg, holten bei ihren Auftritten Podestplätze: Anz Anz aus Rudolstadt wurde Zweiter, ebenso wie Emma Sölle. Und über den dritten Platz freute sich Lilly Förster. Im Profi-Bereich waren danach Leon Schrock und Fabio Ferko in einem kleinen Ort bei Hamburg unterwegs. Sie starteten bei den deutschen Meisterschaften nach der Version des World Kickboxing Network (WKN) und sorgten für einen hervorragenden Jahresabschluss: Beide gewannen ihre jeweiligen Kämpfe, wurden Deutscher Meister. Schrock siegte dabei nach Punkten, Ferko schickte seinen Gegner sogar vorzeitig auf die Bretter. Währenddessen sind die Pausen für die erfolgreichsten Protagonisten der Saalfelder Kampfsportschule nicht sehr groß. Bereits im März kommt es zu WM-Titelkämpfen für John Kallenbach, Leon Schrock und Fabio Ferko. Kallenbach startet dabei bei einem WM-Kampf nach ISKA-Version in Frankreich: „Allerdings kenne ich derzeit weder den Ort, wo der Titelkampf stattfindet, noch den Gegner“, sagt mehrfache Weltmeister. Nicht ganz so weit fahren die zwei Nachwuchs-Hoffnungen aus dem Saalfelder Gym: Die beiden frisch gebackenen deutschen Meister kämpfen in Jena bei der dort am 21. März stattfindenden Fightnight. Und klar: Beide wollen ihr erfolgreiches Jahr 2019 auch im März fortsetzen und dann den WM-Gürtel nach Version der World Kickboxing Union (WKU) in die Höhe halten. Kallenbach hält sich mit Details zu Fightnight zurück Apropos Fightnight: Gut möglich, dass auch John Kallenbach im kommenden Jahr wieder eine Fightnight organisiert. „Geplant ist sie auf jeden Fall“, sagt der Pößnecker, der sich aber mit Details noch sehr zurückhält: „Der Ort ist noch nicht klar. Und vielleicht im Herbst“, blickt Kallenbach voraus. Nach dem großen Erfolg im Herbst diesen Jahres, als sich der junge Mann seinen Traum eines eigenen WM-Titelkampfes in seiner Heimatstadt erfüllte, schreit es förmlich nach einer Wiederholung. Ob das freilich Realität wird und diese dann vielleicht auch wieder im Pößnecker Schützenhaus stattfindet, ist noch unklar.