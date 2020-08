Seifert kehrt zum HSV Apolda zurück

Zurück in Apolda: Niklas Seifert kommt mit Doppelspielrecht vom SC DHfK Leipzig.

So ein klein wenig Stolz klingt da schon mit, als Patrick Schatz die gute Nachricht verkündet. Der Präsident des HSV Apolda hat sich selbst als Trainer der Handballer des Vereins noch ein kleines Präsent gemacht, kurz bevor es in die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue Saison in der Mitteldeutschen Oberliga geht. Fürderhin werde man Niklas Seifert wieder im Trikot des HSV sehen.