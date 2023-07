Seitz erturnt 25. Titel - Mousichidis überrascht

Düsseldorf Elisabeth Seitz hat bei den deutschen Turn-Meisterschaften in Düsseldorf ihren 25. nationalen Titel gewonnen.

Zwei Tage nach dem Erfolg im Mehrkampf holte die 29 Jahre alte Rekordmeisterin in Düsseldorf Gold am Stufenbarren mit 14,200 Punkten. In einem gutklassigen Finale setzte sich die EM-Dritte gegen Sophie Scheder aus Chemnitz, die auf 13,666 Punkte kam, durch. Rang drei sicherte sich die Chemnitzerin Pauline Schäfer-Betz mit 13,066 Zählern.

Zuvor hatte Mia Neumann aus Dresden die Entscheidung am Sprung gewonnen. Die 19-Jährige siegte mit 12,316 Punkten vor der Chemnitzerin Karina Schönmaier (12,300) und Salina Bousmayo aus Düsseldorf (12,299).

Mousichidis überrascht

Bei den Männern konnte indes Youngster Daniel Mousichidis den Arrivierten ein Schnippchen schlagen und gewann am ersten Finaltag zwei Einzeltitel. Der 18 Jahre alte Junioren-Europameister aus Schwalbach siegte sowohl am Boden als auch am Pauschenpferd. Im Endkampf am Boden setzte sich Mousichidis mit 13,966 Punkten vor Tom Schultze aus Cottbus (13,600) und dem gleichaltrigen Ludwigsburger Timo Eder (13,333) durch.

Am Pferd gewann der dreifache deutsche Junioren-Meister mit 13,900 Punkten vor Titelverteidiger Pascal Brendel (Wetzlar/13,600) und dem ehemaligen EM-Dritten Nils Dunkel aus Halle/Saale (13,533).

In der dritten Männer-Entscheidung des ersten Finaltages holte sich Nick Klessing aus Halle/Saale mit 13,933 Punkten den Titel an den Ringen, nachdem er als Qualifikationsbester am Boden durch einen Sturz alle Medaillenchancen vergeben hatte. Zweiter an den Ringen wurde Alexander Kunz (Pfuhl/13,200) vor Carlo Hörr aus Schmiden (13,133).