Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Senioren-Kegler ziehen in die nächste Runde ein

Auch in dieser Spielsaison wird die Thüringer Vereinsmannschaftsmeisterschaft im Kegeln für die Seniorinnen und Senioren A und B ausgetragen. Den Siegern aus diesem Wettbewerb winkt die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft am 27. Juni 2020.

Bisher war der KVK Eisenach mit seinen Auswahlmannschaften nie so richtig erfolgreich, in der Regel war nach der zweiten Runde Schluss. Nun darf man sich im aktuellen Wettbewerb der leisen Hoffnung hingeben, dass vielleicht mal die Endrunde im kommenden Jahr in Werneburg erreicht wird. Die gezeigten Leistungen bei den Auswahlspielern Senioren A und B lassen dies fast durchweg zu.

Die Senioren A mussten die eise nach Gera antreten. Auf den Heimbahnen des KSV Heinrichsbrücke wurden umfangreiche Renovierungsarbeiten vorgenommen, die seit dieser Spielsaison Top-Ergebnisse zulassen. Das Spiel der Auswahlmannschaften KVK Saale-Holzland-Kreis gegen den KVK Eisenach bot dann Sensationelles. Mit winzigen zwei Holz gewannen dann die Gäste, 2332:2334 Holz. Die Eisenacher Kreisauswahl startete mit Mathias Märten vom SV Mihla (587 Holz), Uwe Werkmeister von Blau-Weiß Creuzburg (587 Holz), Klaus Bauer Vom ESV Gerstungen (586 Holz) und Udo Scharf von den Grün Weißen aus Eisenach (574 Holz). Alle vier ließen nur insgesamt vier Fehlwürfe zu holten sensationelle 848 Holz im Abräumen, da half es den Gastgeber auch wenig, dass der Spitzenkegler vom Gastgeber Peter Eberhardt mit 632 Zählern einen beeindruckenden Bahnrekord hinlegte.

Die Senioren B hatten auf ihrem Los Heimrecht stehen und gespielt wurde auf der fast neuen Anlage in Mihla gegen die Gäste vom KKV Saale-Holzland. Das Geläuf in Mihla ist selbst für Spieler aus dem Kreis immer eine Herausforderung. Frank Helis vom ESV Gerstungen konnte mit 534 Holz einen Zähler gut machen, Bernd Volkmar vom KSV Wutha-Farnroda holte mit 531 nochmal 28 Holz heraus. Die beiden Gerstunger Leistungsträger Jürgen Langlotz und Holger Langendorf sollten den knappen Vorsprung nun über die Ziellinie bringen – leichter gesagt als getan. Bei Langendorf sah das mit 527 gefallenen Kegeln und einem Plus von 52 Holz gegenüber seinem Gegenspieler noch sehr gut aus. Jürgen Langlotz hingegen hatte an diesem Tag gar keinen Vertrag mit sich und den Bahnen. So viele Fehler sieht man bei dem Gerstunger Spitzenspieler fast nie und so blieb es nicht aus, dass er den von seinem Mannschaftskameraden herausgeholten Vorsprung mit dem Endergebnis von 479 Holz wieder abgeben musste. Der Ärger hielt sich dann aber angesichts des Endergebnisses von 2071:2046 auch bei ihm in Grenzen.