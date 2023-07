Box-Sensation: Vincenzo Gualtieri spricht über seinen Erfolg

Hamburg Deutschland hat wieder einen Box-Weltmeister. Einen Tag nach seinem großen Kampf kann Vincenzo Gualtieri sein Glück kaum fassen.

Wie das so ist am Morgen nach dem größten Erfolg der sportlichen Karriere, konnte auch Vincenzo Gualtieri sein Glück nur schwierig in Worte fassen. „Ich kann es immer noch kaum glauben, was uns da gelungen ist. Es wird sicherlich noch ein paar Tage dauern, bis ich es realisiert habe“, sagte der 30 Jahre alte Profiboxer am Sonntagmorgen im Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt, das zur Mediengruppe dieser Redaktion gehört. Gerade hatte er in seinem Hotelzimmer noch einmal die Höhepunkte der vorangegangenen Nacht im Fernsehen an sich vorüberziehen lassen, dennoch fühlte sich der Triumph auch nach Ansicht der Bilder unwirklich an.