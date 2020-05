Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sepp Blatter: WM 2022 findet in Katar statt

Berlin. Auch der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter ist weiterhin von der Ausrichtung der Fußball-WM 2022 in Katar überzeugt. "Die WM wird in Katar gespielt", sagte der 84-Jährige in der ARD-"Sportschau".

An dem Großereignis am Persischen Golf war zuletzt erneut Kritik aufgekommen, nachdem in den USA eine Anklageschrift mit schwerwiegenden Bestechungsvorwürfen veröffentlicht worden war. Drei frühere FIFA-Funktionäre sollen Gelder in ungenannter Höhe erhalten haben, um bei der Vergabe für Katar zu stimmen. Der WM-Ausrichter streitet die Vorwürfe ab.

"Nur die FIFA kann das aufheben, sonst niemand", sagte Blatter über eine mögliche Neuvergabe. Diese wird gut zweieinhalb Jahre vor dem Winter-Turnier generell als sehr unwahrscheinlich angesehen. Blatter war bei der Vergabe Ende 2010 amtierender FIFA-Präsident. Katar gewann am Ende mit 14:8 Stimmen des damaligen FIFA-Exekutivkomitees. Blatter gab an, für die Amerikaner gewesen zu sein.