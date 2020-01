Serdar Suliman: „Hoffe auf Geduld des Vereins“

Schwerer Schlag für den Fußball-Oberligisten FSV Martinroda. Der 22-jährige Mittelfeldspieler Serdar Suliman verletzte sich in Mühlhausen beim Salza-Cup vor zwei Wochen schwer. Er wird dem Verein die komplette Rückrunde fehlen. Dabei baute man beim derzeitigen Vorletzten der NOFV-Oberliga-Süd-Staffel gerade auf die Stärke des Syrers im Kampf um den Klassenerhalt. Wir sprachen, da Serdar Suliman nicht gut deutsch spricht, unterstützt von Mazen Khalifeh mit dem einstigen U-17-Auswahl-Kapitän.

Sie haben sich beim Hallenturnier schwer verletzt. Was hat die Nachuntersuchung ergeben?

Ich habe mir das Kreuzband gerissen. Den Grad der Verletzung kenne ich selber noch nicht genau. Aber es soll das vordere Kreuzband betroffen sein.

Wann werden Sie operiert werden müssen?

Natürlich möchte ich das so schnell wie möglich machen lassen. Im Moment kann ich aber nicht sagen, wann das sein wird. Die Schwellungen müssen erst einmal zurückgehen und alles von den Ärzten analysiert werden. Das erfordert einige weiter Voruntersuchungen. Bald habe ich wieder einen Termin bei Dr. Ullmann in Erfurt. Ich hoffe immer noch, dass es vielleicht nicht ganz schlimm ist und keine anderen Bereiche im linken Knie betroffen.

Zunächst sah es gar nicht so schlimm aus?

Deshalb musste das MRT gemacht werden, um alles festzustellen.

Wie lange werden Sie ausfallen?

Das ist schwer zu sagen, hängt von einigen Faktoren ab. Ich habe betroffene Freunde und Mitspieler gefragt, die meinten, zwischen sieben und zwölf Monaten. Das ist schon schlimm. Ich falle zumindest die komplette Rückrunde in der Meisterschaft aus.

Waren Sie schon einmal schwerer verletzt?

Nein, noch nie, deshalb ist das für mich jetzt auch enorm schwierig.

Sie sind jetzt in der vierten Saison beim FSV Martinroda, haben 105 Spiele und 48 Tore erzielt. Werden Sie nach ihrer Rehabilitation auch in Martinroda wieder angreifen?

Das will ich natürlich sehr gern. Ich bekam immer wieder mal Angebote von anderen Vereinen. Bisher habe ich mich immer für Martinroda entschieden, weil ich weiß, was ich dem Verein zu verdanken habe. Der Vorstand und die Spieler waren immer an meine Seite. Ich habe immer die Unterstützung bekommen, die ich brauchte und ich hoffe, dass alle auch jetzt die Geduld haben, zu warten, bis ich zurückkomme. Ich möchte das, obwohl auch nach der Verletzung noch Vereine bei mir anfragten. Jetzt ist der Erfolg der Operation und der Rehabilitation erst einmal wichtig. Und dann möchte ich für Martinroda wieder angreifen.

Was machen Sie beruflich? Sind Sie in einer Ausbildung?

Nein, im Moment nicht. Ich lerne jetzt intensiv Deutsch und ich hoffe, dass ich mich dann bald auch gut in dieser Sprache verständigen kann. Im Moment fällt mir das sehr schwer. Ich habe immer unterschätzt, wie wichtig es ist, in einem fremden Land die dortige Sprache zu beherrschen.

Haben Sie noch Kontakt in ihre syrische Heimat?

Ja, meine Eltern und Verwandte sind immer noch in Syrien, in meiner Heimatstadt Qamishli im Norden Syriens. Auch zu ehemaligen Fußball-Mitspielern dort habe ich immer noch guten Kontakt. Mit sozialen Netzwerken ist das heute ja kein Problem.

Sie selbst sind ja durch Ihren Onkel nach Thüringen und Arnstadt gekommen, der hier schon länger lebt?

Ja, zuvor war ich auch in Frankfurt und Ingolstadt.

Sie hatten letztes Jahr eine Einladung zur U-23-Nationalmannschaft Syriens in Russland bekommen. In diesem Sommer war eine weitere Sichtung für die Auswahl geplant. Denken Sie an eine sportliche Rückkehr in ihr Heimatland nach?

Ich hatte mehrere Angebote aus Syrien bekommen, aber die Lage in meiner Heimat ist längst noch nicht in Ordnung. Es ist immer noch Krieg dort. Meine Eltern, Verwandte und Freunde haben mir abgeraten, das jetzt zu machen.

Aber für die U-23-Auswahl hätten Sie doch bestimmt nach Syrien zurück gemusst?

Die Auswahl-Kurse waren nie in Syrien, eine Rückkehr ist nicht verpflichtend. Außerdem darf Syrien auf Auswahl-Ebene auch weiterhin keine Heimspiele ausrichten, die wären alle im Ausland. Ich hab das Ziel auch weiterhin, für Syrien zu spielen. Jetzt muss ich aber erst einmal wieder gesund werden.

Schafft der FSV Martinroda den Klassenerhalt in der Oberliga?

Das hoffe ich. Es ist aber schwierig zu sagen. Der Vorstand und die Mannschaft wollen das, werden alles versuchen. Ich werde von draußen die Daumen drücken, glaube an das Wunder.