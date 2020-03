Litzendorf. Nach sieben Siegen verlieren die Rockets in der 2. Basketball-Regionalliga Nord in Litzendorf 63:68.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Serie gerissen

Mit einer ärgerlichen 63:68-Auswärtsniederlage müssen sich nun die BiG Rockets Gotha abfinden. Ärgerlich ist nicht nur der Verlauf des Sonntagsspiels gegen die BG Litzendorf, sondern auch dessen Auswirkung auf die Tabelle der 2. Regionalliga Nord.

Wie eng es in der Liga zugeht, zeigt ein Blick auf die Ausgangslage vor der Partie bei den Oberfranken: Mit einem Sieg wären die Raketen an Litzendorf sowie an Neustadt vorbeigeflogen. Sie hätten sich also von Platz fünf auf drei verbessert. Mit der Niederlage finden sich die Gothaer auf Rang acht wieder. Nun haben fünf Mannschaften zehnmal gewonnen und teilen sich die Ränge vier bis acht.

„Wir haben einfach zu viele Fehler im Angriff gemacht“, weiß Trainerin Iria Romarís. Ihre Mannschaft versuchte es des Öfteren mit Einzelaktionen, die mal erfolgreich waren, mal waren sie es nicht. So entstand ein einziges Hin und Her, wie deutlich an den Viertelergebnissen ersichtlich ist. Mit 17:10 kamen die Gäste an sich gut in die Partie. Es folgten ein 13:21; ein 21:11 nach der Halbzeit und das entscheidende 12:26 im Schlussabschnitt. Mit insgesamt 68 kassierten Punkten sind die Raketen recht zufrieden. Es ist ein Zeichen für eine gute Verteidigung – gerade auswärts. „Offensiv haben wir aber viele, viele schlechte Entscheidungen getroffen und nicht als Mannschaft gespielt“, erklärt Romarís. Es habe ihrem Team vor allem an Struktur gefehlt, sodass „auch die gegnerische Zonenverteidigung im letzten Viertel bei uns Wirkung gezeigt hat“.

Somit haben die Litzendorfer die Siegesserie der Rockets nach sieben Spielen beendet. Das macht die Auswärtsniederlage neben dem Spiel selbst sowie der Tabellensituation gleich dreifach ärgerlich. Die Trainerin will am kommenden Samstag gegen Veitshöchheim eine deutliche Reaktion sehen. Mit einer ansprechenden Leistung und den eigenen Fans im Rücken will sie den Tabellenführer ärgern. Das Spiel beginnt um 19 Uhr.