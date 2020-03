Oschitz. Mit Matchwinner Mario Elschner sichern die Randschleizer Platz zwei in der Karambol-Oberliga. Jena wird zuhause mit 10:2 geschlagen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SG Bergland Oschitz schlägt USV Jena überraschend deutlich

Für die Oschitzer Billardsportler fand in der Rückrunde das erste Punktspiel statt. Sie empfingen zu Hause das Team vom USV Jena. Die Bergländer stellten ihre Aufstellung etwas um und traten im Einband mit Mario Elschner, im Cadre 35/2 mit Heiko Minning und in der Freien Partie mit Thomas Stöckel an.

Die Umstellung stellte sich als Volltreffer heraus. Heiko Minning siegte in seiner ersten Partie nach großer Aufholjagd. Die zweite Partie ging an seinen Jenaer Kontrahenten, Tobias Bucher. Im Einband spielte Mario Elschner groß auf. Er siegte zweimal recht klar über Gerd Schmitz. Vor allem in der zweiten Partie konnte er mit einem sehr guten Durchschnitt von 3,00 Points überzeugen.

Spitzenspieler treffen in der Freien Partie aufeinander

Stöckel gewann gegen den Jenaer Spitzenspieler Frank Beensen seine beiden Partien, wobei er die erste Partie äußerst knapp mit 200:170 an die Randschleizer ging. Die zweite Partie konnte er nach nur fünf Aufnahmen für sich entscheiden. Hierdurch stand der klare 10:2-Sieg für Oschitz fest, das damit den zweiten Tabellenplatz der Oberliga absicherte.