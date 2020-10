SG Falken: Trainertor rundet 9:1-Schützenfest ab

Dass sich ein Fußballtrainer selbst einwechselt, kommt in der Kreisliga öfter mal vor. Dass er dann auch noch trifft, wie Marcel Gay am Sonntag, hat schon eher Seltenheitswert. Er stand gerade fünf Minuten auf dem Feld, da netzte der 41-Jährige nach Vorlage von Sven Kühnhold mit einem sehenswerten Volleyschuss zum 9:1 (85.) ein und rundete damit Falkens perfekten Sonntagnachmittag ab.

Mit dem Schützenfest gegen den Tabellenletzten Blau-Weiß Lauterbach schaffte die SGF trotz einiger Ausfälle (Kevin Brummer, Andreas Fiedler, Jannes Krause und Tim Stein) eine beeindruckende Wiedergutmachung fürs 0:4 der Vorwoche. Maurice Kühne gab mit dem frühen 1:0 (4.) die Richtung vor. Sein Startelfdebüt begann optimal, doch in der 26. Minute musste Kühne verletzt raus. Sein Team drehte nun so richtig auf. Als dreifache Torschützen ragten der Kapitän und frischgebackene Vater Timo Merten sowie Pascal Luhn heraus. Das 7:1 darf sich die SG Schnellmannshausen gutschreiben, denn deren Vereinschef Luhn legte für Handballkollege Tobias Wiegand auf.

Kam, sah und traf zum 9:1: Falkens Trainer Marcel Gay Foto: Mike El Antaki

Ähnlich souverän setzte sich der SV Emsetal (6:1) gegen die SG Wenigenlupnitz durch, während Staffelmitfavorit FSV Behringen in Wutha-Farnroda trotz drückender Überlegenheit nicht über ein 1:1 gegen die Ruhlaer Reserve hinauskam. Weiter für Furore sorgt Aufsteiger SG Hötzelsroda, der sich nach torloser erste Hälfte gegen den FSV Waltershausen II durch Daniel Weißbrodts Doppelpack und Sascha Dietzel an die Tabellenspitze schoss. Auch Eckardtshausen hatte den vierten Saisonsieg vor Augen, doch in der Nachspielzeit traf Mihlas Karsten Schulz zum 3:3.