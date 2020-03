SG Ruhla beendet den Derbyfluch: 1:0 gegen Mosbach

So richtig genießen konnte der Siegtorschütze seinen großen Tag im Kreis der Teamkollegen nicht. Nur 20 Minuten nach Abpfiff der Kreisoberligapartie zwischen der SG Ruhla/Wutha-Farnroda und dem Mosbacher SV saß Brice Pimi Tchamako schon wieder im Zug in Richtung Ilmenau. Seit zweieinhalb Jahren nimmt der Kameruner die umständliche An- und Abreise mit Umsteigen in Neudietendorf auf sich, um für die Erbstromtaler die Schuhe zu schnüren.

In seinen bisherigen Einsätzen hatte der 31-jährige Tchamako vor allem als zuverlässiger Malocher Sympathiepunkte gesammelt – weniger durch kreative Momente oder Szenen vor dem gegnerischen Tor. Das änderte sich am Samstag, als er mit seinem ersten Tor für Ruhla überhaupt seine starke Defensivleistung krönte. Nahezu jedes Luftduell hatte er für sich entschieden. Kurz vor Schluss schlich er sich im gegnerischen Strafraum frei, wurde von Florian Meinhardt bedient und ließ sich mutterseelenallein die Chance nicht entgehen. Gästekeeper Marcel Schade, ein Ex-Ruhlaer, war zwar noch dran, der Ball trudelte jedoch am langen Pfosten zum 1:0 (83.) über die Linie. Eine knappe halbe Stunde später saß der Matchwinner mit leuchtenden Augen im Vereinsbus. „Ich bin richtig happy“ sagte der eher stille Typ und hob den Daumen, bevor ihn EFC-„Chauffeur“ Heinz Hoßfeld zum Bahnhof brachte.

Herr der Lüfte: Nahezu jedes Kopfballduell entschied Brice Tchamako. Foto: Mike El Antaki

Bis zu dieser Szene lieferten sich die Erzrivalen auf dem erstaunlich gut bespielbaren Platz in Wutha-Farnroda ein ausgeglichenes Match, in dem Florian Meinhardt (19.) für den Gastgeber und Max Hirschel (57.) für den Gast die besten Chancen besaßen. Jeweils klärten die Keeper. Bei einer weiteren guten Gelegenheit verzog Max Bruder in der 49. Minute knapp. Mit einem 0:0 hätten sicher beide leben können, auch wenn der MSV Mitte der zweiten Hälfte leicht Oberwasser bekam. Glücklich oder gar unverdient war der Sieg dennoch nicht, weil die SG nie auf Remis spielte und dem Tabellenführer alles abverlangte. Ruhlas Trainer Dirk Kallenbach, der sonst mit Lob eher sparsam umgeht, sprach von einer „ganz starken Mannschaftsleistung“. Hervorzuheben sind Nico Fuchs, der Torjäger Kevin Spittel aus dem Spiel nahm, und der agile Florian Meinhardt, der auch viel nach hinten arbeitete. Dass es nur wenige hochkarätige Chancen für Ruhla gab, hatte Mosbach einmal mehr Andy von Roda zu verdanken. Der 30-Jährige zeigte seine Schlagsicherheit und bereinigte mit seinem guten Stellungsspiel einige brenzlige Szenen. Im Mannschaftskreis fand der Kapitän nach Spielende deutliche Worte. Spielerisch sei die erste Partie nach der Winterpause eine Katastrophe gewesen, nur 0815, sagte von Roda und forderte eine andere Einstellung, speziell auch im Training: „Ansonsten stehen wir nicht mehr lange da oben.“

Die Ruhlaer feiern das Tor des Tages. Foto: Mike El Antaki

Mit Wut im Bauch warf Mosbach nach dem 1:0 alles nach vorn. Andy von Roda dribbelte sich nochmal bis zur Grundlinie durch, doch die SG überstand die fast fünfminütige Nachspielzeit, in der der bereits verwarnte Max Bruder sich wegen Unsportlichkeit noch Gelb-Rot einhandelte. Wenig später lagen sich die Gastgeber in den Armen. Nach fast fünf Jahren wurde mal wieder gegen den MSV gewonnen – zuletzt schaffte das der damals noch eigenständige FSV am 18. Mai 2015. Und jetzt hoffen die Ruhlaer, dass es nicht wieder fünf Jahre bis zum nächsten Derbysieg dauert.

Ruhla/Wutha-F: Traberth, Rummer, Stein, N. Fuchs, M. von Roda (62. Wichate), Kirchner, Eisenberg, Tchamako, S. Fuchs (74. Hellmuth), El Antaki, Meinhardt (90. Mohammadi).

Mosbach: Ma. Schade, T. Brandau, A. von Roda, Y. Peterhänsel, Urban, Häuschen (73. S. Zimmermann), Bruder (GR/90 +), F. Brandau, Bindel (69. Wilhelm), Hirschel, Spittel (81. P. Peterhänsel), SR: Falk, Z.: 210, Tor: Tchamako (83.).