SG Schnellmannshausen feiert zweiten Sieg in Folge

Treffurt Im Heimspiel holte sich der Handball-Landesligist die Saisonpunkte drei und vier und gab die rote Laterne dem Gegner mit auf die Heimfahrt.

Es geht aufwärts beim Handball-Landesligisten SG Schnellmannshausen. Gegen den Aufsteiger Fortuna Großschwabhausen gelang beim deutlichen 34:27 (18:12) ein Start-Ziel-Sieg, wodurch die SGS auf Rang zehn sprang und dem Gegner die rote Laterne mit auf den Heimweg gab.

Mit dem in der Vorwoche getankten Selbstvertrauen startete Schnellmannshausen konzentriert (3:0/4.). Die Gäste trafen in der fünften Spielminute erstmals (3:1). Die Gastgeber dominierten aber weiter, waren mit schnellem Tempospiel erfolgreich und lagen in der 28. Minute mit 17:10 (Biehl) vorne.

Im zweiten Abschnitt hielt die SGS den Gegner zunächst weiter auf Distanz (22:15/38.), ehe eine kleine Schwächephase folgte, in der die Gäste bis auf 22:19 (44.) verkürzten. Das Trainerduo Sascha Fiedler/Dominik Wehner griff zur grünen Karte. Die Worte in der Auszeit wirkten, denn die Hausherren fingen sich wieder und bauten den Vorsprung auf 26:20 (48.) aus. Vier Minuten später folgte ein Schockmoment für den Gast, als Nick Tremer nach seinem Treffer zum 28:23 unglücklich aufkam und sich am Knie verletzte. Nach langer Behandlungspause wurde er ins Krankenhaus gebracht. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden.

SGS: Meier, Gärtner – Heilwagen (2), Hengst (2), Kaufmann (5), J. Luhn (1), T. Wiegand (3), Biehl (3), P. Luhn (3), Gellrich (2), Raddau (6/2), Maghames (7/1).