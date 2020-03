Erfurt. Der Tabellenführer der Handball-Landesliga schwächelt in fremden Hallen. In Gispersleben setzte es eines 29:34-Niederlage.

SG Schnellmannshausen lässt auswärts erneut Federn

Daheim hui, auswärts pfui. Handball-Landesligist SG Schnellmannshausen ist in fremden Hallen derzeit nur die Hälfte wert. In Gispersleben unterlagen die Nordkreisler aufgrund einer schwachen ersten Hälfte mit 29:34 (11:17) und kletterten somit bereits zum dritten Mal in Folge nach einem Gastspiel mit langen Gesichtern in den Mannschaftsbus.

Die Anhänger der SGS machten die Partie in der Sporthalle „Bukarester Straße“ zwar gefühlt zu einem Heimspiel, von der Leistung, die die Wehner/Koch-Truppe gewöhnlich in der Normannsteinhalle abruft, war jedoch nicht viel zu sehen. Speziell in Hälfte eins. Als Youngster Justin Luhn zum 1:2 traf (4.) war die Welt noch in Ordnung. Anschließend gelangen den Gästen bis zur 19. Minute nur noch zwei weitere Tore.

Wach gerüttelt kamen die Schnellmannshäuser aus der Kabine und starteten die Aufholjagd. Drei Tore hintereinander ließen den Gast auf 14:17 verkürzen (32.). Der Ex-Eisenacher André Ahrens, der insgesamt zwölf Treffer erzielte, hielt Gispersleben mit dem 20:14 (36.) auf Kurs. Die Schnellmannshäuser kämpften, doch mit Schwächen vom Punkt machte sich der Gast das Leben selbst schwer. Nur drei von acht Strafwürfen fanden den Weg ins Tor. Auch Pascal Luhn scheiterte in seinem 150. Pflichtspiel in Folge zweimal. Nach Rot gegen Ahrens, der Marko Wiegand unglücklich im Gesicht traf (49.) wurde es nochmal spannend, doch Pierre Jauerniks zehntes Tor zum 29:31 (55.) war zugleich das letzte für die SGS.

Noch steht Schnellmannshausen an der Tabellenspitze. Von Aufstieg reden bei der SG jedoch niemand. Auch Gispersleben tut das nicht, obwohl die Erfurter ebenso wie drei, vier weitere Verfolger noch alle Chancen auf Rang eins hätten. Für die Thüringenliga würden, so Motor-Spielertrainer Andreas Trommer, der nötige Unterbau, der Nachwuchs und das Geld fehlen.

SGS: Wehner, Gärtner – Gellrich (5), Hengst (3/1), Luhn (1), R. Kaufmann (2), P. Jauernik (10), M. Wiegand (6/2), Leon Biehl (1), P. Luhn (1).