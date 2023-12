Sicherer Sieg gegen Tabellennachbarn

Daniel Heim wirft energisch auf das Arterner Tor. Er beteiligte sich mit vier Toren am deutlichen 31:19-Sieg.

Ilmenau HSG Ilm-Kreis besiegt HV 90 Artern in der Regionsoberliga deutlich mit 31:19

Den Handball-Nachmittag in der Ilmsport-Halle beendeten die Handball-Männer der HSG Ilm-Kreis in der Regionsoberliga, der dritthöchsten Thüringer Spielklasse, gegen den HV 90 Artern mit einem 31:19-Sieg. Mit dem Spiel gegen den Tabellennachbarn wollte die HSG ihren dritten Tabellenplatz festigen, was mit dem dritten Saisonsieg gelang.

Nach ausgeglichenem Beginn konnte die HSG Ilm-Kreis erstmals mit zwei Toren in Führung gehen. Obermann als sicherer Siebenmeter-Schütze, Bartsch und Nießen vergrößerten den Vorsprung bis auf 10:5 (16.). Nach einem kleinen Knick ging es zielstrebig und schon deutlich mit 15:9 in die Pause.

Nach dem Wechsel spielte die HSG konzentriert weiter und konnte den Vorsprung stetig bis auf 19:11 (37.) ausbauen. Arterns kurzes Aufbäumen beantwortete die HSG mit einem Lauf, zog auf 26:15 davon und bestimmte das Geschehen weiter zum 31:19-Endstand. Am Ende ein sicherer Sieg, der für die kommenden Spiele bei Lok Meiningen und Werratal II Selbstvertrauen geben sollte. Erfolgreichste Ilm-Kreis-Werfer waren Benjamin Obermann (8/3 Siebenmeter), Philipp Hoppe (7) und Daniel Heim (4/1).