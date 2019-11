In der Kreisoberliga Westthüringen entschied der SG SpVgg Siebleben 06 das Derby dei SG Drei Gleichen mit 3:1 für sich. Die Führung für die Gäste erzielte Oleg Oliinyk in der 15. Minute durch ein Eigentor. Sören Lehmann (31.) und Julian Fröbe (33.) brachten dann ihre Mannschaft auf die Siegerstraße.

Nach dem Führungstreffer für seine Elf zeigte sich Sieblebens Trainer Kendy Burckhardt alles andere als entspannt. „Hier gibt es keinen Grund zum Feiern!“ schrie er seiner Elf zu. Und in der Tat, was er bislang auf dem Spielfeld erleben musste, war weit von einem souveränen Auftritt seiner Mannschaft entfernt. Der Gegner zeigte sich insgesamt schneller – mit und ohne Ball. Die Siebleber hingegen verloren ein ums andere Mal ihre Zweikämpfe, Pässe kamen nicht an und leichtfertige Ballverluste taten ein Übriges.

Vor dem Ausgleich hatten die Gäste mehrfach die Chance auf 2:0 zu erhöhen. In der 26. Minute scheiterte Christian Schlupp, nach dem er Jens Schuchardt im Siebleber Tor bereits überwunden hatte. Im weiteren Spielverlauf nahm die Partie an Fahrt auf, jedoch leider nicht, was das Spielniveau betrifft. Die Partie wurde ruppiger, die Fouls häuften sich. Gegen Ende der ersten Halbzeit gerieten Sieblebens Sören Lehmann und Thomas Schunke vom FSV Drei Gleichen aneinander, was umgehend zur Rudelbildung führte. Schiedsrichter Daniel Vollmann zeigte sich gnädig und zückte für beide nur die gelbe Karte. Das sollte für Lehmann Konsequenzen haben. In der 60. Minute erkannte der Schiri ein klares Handspiel eines Mühlberger Spielers im Strafraum nicht und verweigerte den Gastgebern den fälligen Elfmeter. Weil Lehmann sich darüber lautstark beklagte, schickte Vollmann ihn vom Platz.

Bis dahin waren die Gastgeber, nach fünf oder sechs engagierten Minuten nach dem Wiederanpfiff, wieder in den alten Trott gefallen. Der Ausgleich für den FSV lag in der Luft, fiel aber nicht. Mit einem Mann mehr auf dem Platz machten die Gäste nun ordentlich Druck. Burckhardt forderte von seinen Spielern immer wieder mehr Einsatz. Und das lieferte plötzlich seine Mannschaft.

Was elf Spieler nicht schafften, zeigten auf einmal zehn, nämlich Laufbereitschaft und Kampfgeist. Michele Lehmann hätte in der 79. Minute bereits für seine Elf bereits den Sack zubinden können, scheiterte aber an Torwart Niklas Schellenberg. Doch acht Minuten später machte er seine Sache besser und drosch das Leder zum 3:1 ins Netz. Die letzten Minuten dieser Partie zeigten: Siebleben hat sich noch nicht abgeschrieben. Mit dem Sieg im Derby gelang es, mit Platz drei auf Tuchfühlung zur Spitze zu bleiben.