Siebleben startet mit Kampfansage in die Rückrunde

Witterungsbedingt startete die Kreisoberliga Westthüringen nur mit einem Rumpfprogramm in die Rückrunde. Von sechs angesetzten Spielen fanden bloß drei statt, wobei es zwei Remis gab und Siebleben mit dem klaren Auswärtssieg Boden zu Spitzenreiter Mosbach gut machte.

SG Drei Gleichen Mühlberg - SG Ruhla/Wutha-Farnroda 1:1 (1:1).

In Wandersleben, wo Mühlberg in der Frühjahrsrunde seine Heimspiele absolviert, entwickelte sich vor nur 35 Zuschauern ein Spiel mit geringem Unterhaltungswert. Der holprige Platz ließ quasi kein Flachpassspiel zu. Erschwerend kam böiger Wind hinzu. Die erste richtige Chance brachte das 1:0. Ein missglückter Ruhlaer Steilpass kam postwendend zurück, Christian Schlupp marschierte zentral durch und lupfte die Kugel gefühlvoll über Gästekeeper Nicolai hinweg (23.). Erst allmählich wachte Ruhlas Elf auf. Steve Fuchs, schön freigespielt, scheiterte noch an Schlussmann Förster (34.), ehe Florian Meinhardt mit einem direkt verwandelten Eckball den 1:1-Pausenstand herstellte.

Mit dem Wind im Rücken hatten die Erbstromtaler in Hälfte zwei etwas mehr vom Spiel, die Durchschlagskraft blieb jedoch begrenzt. Es blieb beim 1:1. Mehr als einen Zähler hatte auch keine Mannschaft nach dem Grottenkick verdient.

VfB Vacha – SG Ifta 0:0. Beide Offensivreihen waren irgendwie noch im Winterschlaf. Auf dem tiefen Boden war speziell Hälfte eins ein langweiliges Gekicke, bei dem sich die Kontrahenten neutralisierten. Torchancen waren bis zur Pause Fehlanzeige. Die Pausenansprache fruchtete dann hüben wie drüben. Martin Walter kam nach einer Ecke zum Kopfball, scheiterte aber an Eintracht-Schlussmann Björn Wallstein. Auch die Gäste wirkten entschlossener und kamen zu zwei Möglichkeiten. Leon Raddau erlief sich einen durchgesteckten Ball, wurde aber noch von Ißbrücker entscheidend gestört. Zehn Minuten vor lief Dominik Marx plötzlich allein auf das Vachaer Gehäuse zu, übersah aber den mitgelaufenen Tobias Leinhos im Zentrum.

SG Gumpelstadt – SG Spvgg Siebleben 0:3 (0:3). Siebleben schickte mit diesem Auftakt nach Maß eine Kampfansage an Spitzenreiter Mosbach. Gumpelstadt konnte das Fehlen einiger wichtiger Akteure (Otto I, Klinzing, Kämpf, Heger und Seidel) nicht kompensieren und bezog die erste Heimpleite der Saison. Die Gäste spielten ihre Cleverness aus. Sie attackierten energisch und ließen Gumpoldia nicht ins Spiel kommen. Einen von Christian Schreiber getretenen Freistoß aus 30 Metern unterschätzte der ansonsten sichere SG-Torhüter Schenk und es stand frühzeitig 0:1 (11.). Siebleben blieb am Drücker, erhöhte durch Michele Lehmann (26.) und Wapenhensch, der die ungeordnete Abwehr des Gastgebers narrte (30.). Torhüter Schuchardt hielt sein Team dann auf Kurs, denn Wünschs Foulelfmeter lenkte er um den Pfosten (40.). Nach dem Wechsel schaltete Siebleben in den Verwaltungsmodus um.