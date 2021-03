Siegesserie der Thuringia Bulls endet mit Debakel

Freie Würfe, wie hier für Jens Albrecht, der sechs Punkte erzielte, gab es für die Thuringia Bulls gegen die starke Defense des RSV Lahn-Dill, der vorn in Steve Serio (links, 30 Punkte) seinen überragenden Akteur hatte, nur ganz selten.

Fast drei Jahre lang, exakt 1062 Tage, konnten die Rollstuhlbasketballer der RSB Thuringia Bulls von keinem anderen Team Europas bezwungen werden, sammelten bei ihren 75 Siegen in Folge reihenweise nationale und internationale Titel. Dort, wo die Elxlebener am 8. April 2018 ihr letztes Spiel verloren hatten, im Pokalhalbfinale gegen ihren großen nationalen Dauerrivalen, den Rekordmeister RSV Lahn-Dill aus Wetzlar, endete am Samstag ihre scheinbar endlose Serie. Und zwar mit einem Debakel: Mit 54:82 mussten sich die Gäste geschlagen geben, fanden nach ausgeglichenem erstem Viertel (17:19) gegen die bärenstarke Defense der Wetzlarer überhaupt kein Mittel mehr.