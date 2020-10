Silke Kraushaar-Pielach: Die, die alles gewann wird 50

Ihren ersten Erfolg landet sie noch vor der großen Zeitenwende. 1988 rodelt die 17 Jahre alte Silke Kraushaar in Oberhof auf den zweiten Platz der DDR-Meisterschaften. Ein frühes Achtungszeichen, das ihr Talent unterstreicht. Doch auf das allein will sie sich nie verlassen Deshalb ist die gebürtige Sonnebergerin, behutsam geführt von den Trainern Bernhard Glass und Norbert Hahn, vor allem eine beharrliche Arbeiterin im Eiskanal. „Unsere Qualifikationen sind ja immer kleine Weltmeisterschaften“, sagt sie einmal über die mächtige Konkurrenz im eigenen Lager.

Und so dauert es weitere acht Jahre, ehe ihr mit den ersten Weltcupsiegen Mitte der Neunziger der Durchbruch gelingt. Was folgt, ist ein Stück Rodelgeschichte. Die exzellente, explosive Starterin wird die, die alles gewinnt: Europameisterschaften, Olympiagold, dazu später noch Silber und Bronze, fünfmal den Gesamtweltcup. Und Weltmeisterin! Den Titel, dem sie so lange nachjagt, holt sie ausgerechnet in Nagano. Auf der eher ungeliebten Bahn, 2004, sechs Jahre nach ihren goldenen Winterspielen.

Karriereende 2008

2008 sagt sie in Oberhof dem Rodeln adieu. Doch dem Sport bleibt sie erhalten: als Laufbahnberaterin am Olympiastützpunkt, als Vizepräsidentin des Landessportbundes. Und als ewiges Vorbild für neue Generationen.

Heute feiert Silke Kraushaar-Pielach, die große Dame des Thüringer Rodelsports, ihren 50. Geburtstag.