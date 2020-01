Schnepfenthal. Neuer Rekord: 260 Sportler und Sportlerinnen beteiligen sich am 12. Silvesterlauf in Schnepfenthal

Silvesterlauf in Schnepfenthal: GuthsMuths hätte seine helle Freude gehabt

Silvesterläufe erfreuen sich im Landkreis Gotha ungebrochener Beliebtheit. Sowohl in der Stadt Gotha als auch in Schnepfenthal ließen am Dienstag wieder zahlreiche Läufer das alte Jahr sportlich ausklingen – ganz ohne Wertung und Zeitmessung. Besonders der Erlebnislauf der SG GutsMuths in Schnepfenthal scheint bei der Thüringer Silvesterlaufgemeinde gut anzukommen. Mit 260 Teilnehmern, die zwischen drei Strecken ( 12-km-Crosslauf, 7-km-Wanderung, 1,7-km-Schnupperrunde) wählen konnten, wurde ein neuer Rekord verzeichnet.

Dass Kamen Pawlow vom Rennsteiglaufverein dabei als Christoph Friedrich GutsMuths mit Perücke und Gehrock die 12 Kilometer in Angriff nimmt, ist ebenfalls schon gute Tradition. Die Strecke über Wachkopf, Reinhardsberg, Reinhardsbrunner Teiche, Hexenrasen, Kräuterwiese, Burgberg und Geizenberg streift Gebiete, wo GutsMuths mit seinen Zöglingen einst wanderte, turnte, schwamm oder auf dem Eis schlitterte und so die Grundlage für den heutigen Sportunterricht legte. „Seit 1894 wird in Schnepfenthal Sport betrieben. Die SG GutsMuths Schnepfenthal führt diese Tradition seit nunmehr 125 Jahren fort“, so SG-Laufchef Heiko Schneider.

Der Bürgermeister von Waltershausen, Michael Brychcy, und der Ortsteilbürgermeister von Schnepfenthal, Steffen Fuchs, begrüßten die Teilnehmer vor dem Start. Gekommen war auch Sieghard Zitzmann, Öffentlichkeitschef vom GutsMuths-Rennsteiglauf. Er baute den Start- und Zielbogen auf und begab sich dann mit auf die Runde.

„Die Bedingungen waren bei diesem Silvesterlauf optimal: das trockene Wetter lockte so viele an wie noch nie, auch einige neue Gesichter“, sagte Kamen Pawlow, wohlwissend, dass sich auch der alte GutsMuths über so viel Sportbegeisterung gefreut hätte.

Gelaufen wurde nicht nur für die eigene Fitness, sondern auch für einen guten Zweck. Pro Teilnehmer ging ein Euro an das Kinderhospiz Tambach-Dietharz.