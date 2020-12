Skeleton-Bundestrainer Baude: "Griebel bekommt ihre Chance"

Berchtesgaden. "Licht und Schatten", so fasste Skeleton-Bundestrainer Christian Baude die bisherige Weltcup-Saison zusammen. "Natürlich haben wir nach der erfolgreichen Vorsaison etwas andere Ansprüche, aber wir sehen mit drei Podiumsplätzen jeweils bei den Männern und Frauen, dass wir vorn mitfahren können", so Baude, der in Suhl geboren wurde.

Zuletzt holte sich Weltmeister Christopher Grotheer aus Oberhof in Innsbruck Platz drei. "Das war gut auf einer Starter-Bahn, die uns nicht so liegt. Im Vorjahr kamen wir hier auf die Plätze sieben, elf und 14 und jetzt drei , vier und sieben", analysierte Baude. Bei seinen routinierten Piloten Grotheer und Alexander Gassner fehlt laut Baude noch die Konstanz. "Sie machen noch zu viele Fehler, um den Startrückstand aufzuholen", so der 38-Jährige. Für die WM im Februar in Altenberg scheinen Grotheer, Gassner und der junge Felix Keisinger aber gesetzt. Axel Jungk, der in der Selektion unterlag, plagt sich weiter mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber. Allerdings ist der WM-Zweite beim Lehrgang in Altenberg zwischen den Feiertagen dabei.

Dort will sich auch Sophia Griebel aus Suhl mit guten Leistungen in Erinnerung bringen. Sie war in der Selektion Weltmeisterin Tina Hermann, Jaqueline Lölling und Juniorin Hannah Neise unterlegen und hatte bisher keine Wettkampfpraxis, weil der Interconti-Cup erst im Januar startet. "Ich glaube zwar nicht, dass ich das Weltcupteam aktuell ändern werde, aber Sophia bekommt auf jeden Fall ihre Chance, sich noch für die WM zu empfehlen. Es wird vor Altenberg noch eine interne Selektion geben", so Baude, der hofft, dass Neise oder Susanne Kreher bei der Junioren-WM in St. Moritz mit dem Titel einen vierten deutschen WM-Startplatz einfahren können. Bisher verlören Hermann und Lölling die Rennen bereits am Start, so der Bundestrainer. "Aber wir wollen auch mal wieder Siege einfahren. Aber unsere Bahnen, die kommen jetzt mit Winterberg, St. Moritz, Königsee und dann Altenberg", ist Baude optimistisch.