Skeletonpilotin Hansova rast bei minus 23 Grad zum Junioren-WM-Titel

Die erst 19 Jahre alte Skeleton-Pilotin Viktoria Hansova aus Schmalkalden wurde in Lillehammer Junioren-Weltmeisterin in der U23 und U23-Klasse.

Lillehammer Ein aufregendes Rennen erlebte Skeletonfahrerin Viktoria Hansova in Norwegen. Die Schmalkalderin hatte den Ausgang in der Nacht zuvor erträumt.

Manchmal werden Träume war. So für die junge Skeleton-Pilotin Viktoria Hansova vom RSV Schmalkalden, die in Lillehammer am vergangenen Wochenende Doppel-Juniorenweltmeisterin wurde. „Ich habe genau diesen Erfolg letzte Nacht geträumt“, strahlte die erst 19 Jahre alte Schülerin vom Oberhofer Sportgymnasium. Toptalent Hansova holte sich nach den zwei Europameisterschaften im heimischen Altenberg nun auch bei der WM im kalten Norwegen die Kronen in der U20 und U23-Klasse.

Hansova und Votz auf die Hundertstelsekunde zeitgleich

In der Wertung der „älteren“ Frauen lagen Hansova und Stefanie Votz aus Berchtesgaden am Ende auf die Hundertstelsekunde zeitgleich auf dem Gold-Rang. Ein Novum in der Geschichte von Junioren-Welttitelkämpfen. Bronze knapp verpasst hatte die Sonnebergerin Hanna Staub, die in der U23 nach Platz drei zur Halbzeit auf Rang fünf landete.

Thüringerin zitterte: „Es war schon sehr kalt“

Die Rennen wurden trotz der minus 23 Grad und einer extrem harten Bahn in Lillehammer ausgetragen. „Es war schon sehr kalt, aber die Bahn stand an und für sich gut und hielt – so kann man die beiden Läufe gut vergleichen“, beschrieb Hansova, die im Vorjahr auf die Plätze drei und zehn gekommen war, die fairen Bedingungen.

Bei den Männern siegte mit Lukas Nydegger (Berchtesgaden) in der U23 auch ein deutscher Pilot. Cederic Langer (BRC Thüringen), der aus Braunlage im Harz stammt, wurde Achter. Der U20-Weltmeister kommt mit Davis Valdovskis aus Lettland.