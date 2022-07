So schlagen sich die Deutschen bei der Tour de France

Morzine les Portes du Soleil Die deutsche Ausbeute bei der Tour de France ist mager. Immerhin kommt ein Fahrer bei der zehnten Etappe am Dienstag zu Ruhm.

Wenn es nach Lennard Kämna gegangen wäre, hätte der Tross bei der Tour de France am Montag direkt weitermachen können. Natürlich hat auch der 25 Jahre alte Radprofi vom Team Bora-hansgrohe die Pause am Montag genutzt, um nach neun Etappen die geschundenen Beine zu pflegen. Aber dieses Duell vergangener Tage am Berg, in dem er erst auf den letzten Metern dem Tour-Dominator Tadej Pogacar unterlegen war, hat bei Kämna die Lust auf weitere Attacken geweckt: „Es gibt noch ein paar schöne Bergetappen, ich werde es auf jeden Fall noch probieren.“ Nun geht es für die Fahrer in die Alpen – und Kämna sollte dort seine sicher seine Chance bekommen.