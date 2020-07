Neuer Chef am Ring der Thüringer Löwen: Bastian Soff.

Soff ist neuer Chef des Erfurter Boxclubs

Kurswechsel an der Spitze des Erfurter Boxclubs Thüringer Löwen: Bastian Soff löst Lothar Stöckchen als Vorstandsvorsitzender ab. Jedoch nicht ohne das jahrelange Wirken Stöckchens zu würdigen, der während der Wahl zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde.

„Wir wollen das Lebenswerk von Lothar Stöckchen mit weit über 50 Sportlern erfolgreich fortführen“, kündigte Soff an. Dazu gehören für ihn gegenwärtig eine Menge Büroarbeit und – wie bisher – dreimaliges Training in der Woche. An Boxveranstaltungen ist wegen der Coronakrise aber noch nicht zu denken.

Es sind große Fußstapfen, in die Bastian Soff gemeinsam mit Ronald Gillert und Anja Nike als Stellvertreter sowie mit Thomas Wowra als Schatzmeister tritt. Über Jahrzehnte bildete Lothar Stöckchen im Zusammenspiel mit den Trainern Gillert und Wowra Box-Talente aus, führte einige zu deutschen Meister- und Vizemeistertiteln. Mit zahlreichen Boxabenden bereitete der Vereinschef den Löwen in der Thüringenhalle zudem eine große Bühne.

Infolge von gesundheitlichen Problemen ließ er sich 2019 jedoch seltener in der Boxschule sehen. Der Einladung zur Jahreshauptversammlung konnte er aus dem Grund ebensowenig folgen.