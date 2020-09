Signal auf Rot: Der 27. Internationale FIL-Sommerrodel-Cup in Ilmenau fällt 2020 aus. Am Wochenende hätte er eigentlich stattfinden sollen.

Die letzten Versuche, den FIL-Sommerrodel-Cup in Ilmenau doch noch in diesem Jahr in irgendeiner Weise durchzuführen, sind gescheitert. Das gab am Wochenende Siegbert Bussemer, der Vorstandsvorsitzende des ausrichtenden RC Ilmenau bekannt.