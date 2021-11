Sonderaktion geplant: Booster-Impfung für Fans des FC Carl Zeiss Jena

Jena. Die Corona-Fallzahlen steigen rasant: Diese Konsequenzen zieht der Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena.

Zum nächsten Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den VfB Auerbach (Mittwoch, 17. November) will die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen einen weiteren Beitrag dazu leisten, die aktuell steil steigende Zahl von Corona-Infizierten zu bremsen.

Am Spieltag gastiert ein Impfteam im Ernst-Abbe-Sportfeld. „Hier können sich Zuschauer gegen das Coronavirus impfen lassen“, sagt Vereinssprecher Andreas Trautmann. Neben Erstimpfungen bietet das Team auch die Booster-Impfung an. Voraussetzung dafür sei, dass die Zweitimpfung mindestens fünf Monate zurückliege, erläutert Trautmann.

Pooltest findet nur noch in Jena statt

Nach derzeitigem Stand darf das Spiel am kommenden Mittwoch wieder unter den 3G-plus-Regelungen stattfinden. Heißt: Geimpfte, Genesene oder Menschen mit einem aktuellen PCR-Test dürfen in das Stadion. Die Jenaer bieten wieder einen kostengünstigen PCR-Pooltest am Dienstag von 16.30 bis 17.30 Uhr im VIP-Zelt des Ernst-Abbe-Sportfeldes an. Weil mehrere Proben zusammen getestet werden, kostet ein solcher Test nur 20 Euro und damit deutlich weniger als ein regulärer PCR-Test, der mit mindestens 70 Euro zu Buche schlägt.

Allerdings haben die Jenaer nun entschieden, dieses Angebot nicht mehr in anderen Städten anzubieten. „Der Aufwand ist zu groß und steht nicht im Verhältnis zu nur 30 Nutzern an vier Standorten“, sagt Trautmann. Zudem steige mit der höheren Zahl von Corona-Fällen die Gefahr, dass ein positiver Teilnehmer für einen gesamten Pool zu einem positiven Ergebnis führt.

Heimspiele im Dezember am Freitag und Samstag

Unterdessen hat der Verband die drei bislang nicht terminierten Spiele des Jahres angesetzt. Jena empfängt den Berliner AK am Freitag, 3. Dezember, um 19 Uhr und Lok Leipzig am Samstag, 18. Dezember, um 14.05 Uhr. Das Gastspiel bei Altglienicke findet am Freitag, 10. Dezember, um 19 Uhr statt.

