Sondershausen-Coach Duft: „Brauchen Zeit, haben aber keine“

Foto: Henning Most

Bad Frankenhausens Trainer Silvio Beer (links) setzt in der kommenden Saison auch auf die Fähigkeiten von 1:1 Carsten Kammlott.

Die neue Saison steht in den Startlöchern. In der Fußball-Verbandsliga gehen Eintracht Sondershausen und Blau-Weiß Bad Frankenhausen an den Start – mit gemischten Gefühlen. Wir sprachen mit den Trainern Silvio Beer (Frankenhausen) und Axel Duft über die neue Saison, die Ziele, die aktuellen Umstände und die Favoriten.