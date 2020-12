Souveräner Sieg von Science City Jena

Andrew Smith hängt sich an den Korb. Die Jenaer bezwangen am Abend Tübingen in der 2. Basketball-Bundesliga.

Das vorgezogene Heimspiel gegen die Tigers Tübingen am Mittwochabend, welches ursprünglich im Februar ausgetragen werden sollte, konnte Science City Jena souverän für sich entscheiden. Gegen den Vorletzten der 2. Basketball-Bundesliga siegte das Team von Coach Frank Menz eindrucksvoll mit 93:71 (39:37).

Gen Ende der Begegnung trafen da in der Arena in Burgau gefühlt zwei Basketball-Welten aufeinander, denn während Menz während einer Auszeit der Gäste im finalen Viertel beim Stand von 83:63 recht zufrieden aus der Wäsche schaute, haderte sein Pendant Daniel Jansson von den Tigers Tübingen mit den Verhältnissen. Aber mal so richtig. Ja, Jansson kam so laut daher, dass man seine Stimme trotz der lauten Rockmusik („I Love Rock`n`Roll“) noch vernehmen konnte.

„Es war kein leichtes Spiel für uns“, resümierte Frank Menz, der mit seinen Worten auf das Durcheinander in seinen Reihen während der ersten beiden Viertel verwies, welches den vielen Wechseln und den neuen Spielern geschuldet gewesen sei. „Deswegen freuen wir uns sehr über den deutlichen Sieg über Tübingen, die vor dem Spiel die beste Feldwurfquote der Liga hatten“, so der Coach, der insbesondere die Leistung seiner Guards Kasey Jamal Hill, Frederick Zamal Nixon oder Vuk Radojicic lobte.

Tübingen bis zur Pause im Vorteil

Das erste Viertel konnten die Gäste aus Tübingen für sich mit 20:18 entscheiden. Zwischenzeitlich lag das Team von Coach Daniel Jansson mit acht Punkten (20:12) in Führung, doch nach der anschließenden Auszeit der Hausherren konnten unter anderem Robin Carl Lodders und Julius Wolf den Rückstand auf zwei schmale Zähler (18:20) bis zum Ende der ersten zehn Minuten reduzieren.

Den zweiten Akt konnte das Team von Frank Menz mit der Egalisierung zum 20:20 durch Robin Carl Lodders eröffnen, doch die Tiger antworteten umgehend – 22:20. Erneut war es Lodders, der zum temporären 22:22 für Jena ausgleichen konnte. Doch Tübingen behauptete fürs Erste die Führung, lag zur Hälfte des zweiten Viertels mit vier Punkten (28:24) in Front und konnte sie anschließend erneut auf acht Punkte ausbauen.

Haukohl gleicht aus

Das Jammertal in Sachen Korbwurf – unter anderem war Julius Wolf kein Glück vergönnt – beendete Kapitän Dennis Nawrocki höchstpersönlich mit einem Dreier (27:32). Danach lief es besser für die Wissenschaftler von der Saale, trafen doch Robin Carl Lodders (29:32) und Zugang Marcus Darnell Tyus (31:32) – seine ersten Punkte für die Ostthüringer. Gut eine Minute vor dem Ende des zweiten Viertels gelang schließlich Stephan Haukohl der Ausgleich (35:35), zwar konnte sich Tübingen noch einmal minimal absetzen, doch Robin Carl Lodders egalisierte schulbuchhaft von der Freiwurflinie zum 37:37.

Den Schlusspunkt des Viertels setzte schließlich Stephan Haukohl, der mit seinen zwei Punkten Jena kurz vor der Halbzeitpause die Führung (39:37) bescherte. Mit einem großen Grinsen im Gesicht kam Haukohl dann auch aus der Kabine. Einen Vorsprung von sieben Punkten (48:41) konnten die Hausherren nach gut drei absolvierten Minuten im dritten Akt ihr Eigen nennen. Eine gewaltige Aktie an jenen sieben Punkten hatten unter anderem Zugang Kasey Jamal Hill mit einem erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf und auch Kapitän Dennis Nawrocki, der unter vollem Körpereinsatz zum temporären Spielstand von eben 48:41 traf.

Doch Tübingen gelang in der Mitte des dritten Viertels der Ausgleich (48:48) und übernahm anschließend auch die Führung (50:48). Ergo: es blieb spannend in der Arena in Burgau – auch weil Stephan Haukohl von der Freiwurflinie umgehend egalisieren konnte (50:50). Ein Dreier von Andrew David Smith und ein weiterer von Marcus Darnell Tyus bescherten Science City schließlich die Führung (56:51). Danach agierten die Basketballer von der Saale äußerst entschlossen, lagen sie doch plötzlich mit 13 Punkten (64:51) gut eine Minute vor dem Ende des dritten Viertels in Führung – es kam einer Vorentscheidung gleich.

Smith schraubt Plus auf zwanzig Punkte

Die finalen zehn Minuten der Begegnung wurden beim Stand von 66:53 eröffnet – und da ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen, lautete der Spielstand doch nach zweieinhalb Minuten 75:58. Stephan Haukohl, Dennis Nawrocki oder Marcus Darnell Tyus waren für diesen formidablen Vorsprung mitunter verantwortlich. Kurzum: es lief bei den Basketballern von Science City Jena, die dank eines Dreiers von Andrew David Smith auch noch die 20-Punkte-Schallmauer durchbrechen konnten (83:63).

Was sollte jetzt noch passieren? Erfolgreichster Protagonist in den Reihen von Frank Menz war Robin Carl Lodders mit 16 Punkten, gefolgt von Marcus Darnell Tyus, der bei seinem Debüt für Science City Jena 15 Punkte erzielte. „Das war ein sehr, sehr guter Auftritt von Marcus“, lobte Frank Menz seinen neuen Spieler.