Spaniens Hernangómez: Ein Netflixstar gegen Deutschland

Berlin. Die deutschen Basketballer treffen im EM-Halbfinale am Freitag auf Spanien mit Juancho Hernangómez. Er ist auch Schauspieler.

Irgendwann im Frühjahr 2020 reichte es Andrea Hernangómez. Gemeinsam mit ihren Brüdern Juan Alberto, genannt Juancho, und Guillermo „Willy“ Gustavo während der Corona-Pandemie in einem Haus eingepfercht, hatte sie genug vom gelangweilten Gemaule Juanchos. Also drängte die Spanierin ihren fünf Jahre älteren Bruder dazu, ein Vorstellungsvideo aufzunehmen, um sich als Darsteller für einen Sportfilm zu bewerben, für den Regisseur Adam Sandler Profibasketballer suchte. Spulen wir zwei Jahre vor, und Hernangómez spielt als „Bo Cruz“ die Hauptrolle in der Netflixproduktion „Hustle“. Spulen wir weitere drei Monate vor, und Bo Cruz steht, nun wieder als Juancho Hernangómez, mit der spanischen Nationalmannschaft am Freitag (20.30 Uhr/RTL und MagentaSport) im EM-Halbfinale gegen Gastgeber Deutschland.