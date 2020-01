Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spannende Spiele in jedem Finale

In allen sieben Altersklassen der Junioren wurden nun die Nordthüringer Meister ausgespielt. In der Zweifelderhalle in Bad Frankenhausen eröffneten die G-Junioren den Turniermarathon und so zeigten die jüngsten Kicker ihr Können. In vielen spannenden Spielen konnte sich am Ende die Mannschaft von Eintracht Sondershausen vor den Mannschaften aus Bielen und Kalbsrieth durchsetzen. Torschützenkönig wurde Oscar Weise (Eintracht Sondershausen) mit fünf Treffern.

Die F-Junioren spielten ihren Hallenmeister in der Sporthalle in Sondershausen aus. Die acht Mannschaften spielten in der Vorrunde zwei Vierergruppen. Hier konnten sich Greußen, Wiehe, Salza und Wacker Nordhausen für die Halbfinals qualifizieren. Im ersten Halbfinale konnte die FSG Salza Wiehe knapp mit 1:0 besiegen. Ins Finale folgte Greußen mit einem 3:0 gegen Wacker Nordhausen. Durch den 1:0-Sieg im Finale sicherte sich Greußen den Hallentitel bei den F-Junioren. Elias Kirchner (Greußen), Ole Gäbler (Salza) und Nils Pfarschner (Wiehe) teilten sich den Torschützentitel mit jeweils vier Treffern.

Die E-Junioren ermittelten ihren Meister in der Wiedigsburghalle in Nordhausen. Auch hier wurde zuerst eine Vorrunde in zwei 4-er Gruppen ausgespielt. Bei den spannenden Spielen konnten sich die Mannschaften von Eintracht Sondershausen I, Urbach, Großwechsungen und Salza für die Halbfinalspiele qualifizieren. Beide Halbfinals endeten 1:0, und Eintracht Sondershausen sowie Urbach standen im Finale. In der Vorrunde endete dieses Spiel 1:0 für Sondershausen, aber dieses Mal ging der Sieg an Urbach. Am Ende klar mit 3:1. Tamino Semmler aus Urbach konnte sich zusätzlich noch den Titel als bester Torschütze sichern.

Auch bei den G-Junioren ging es ordentlich zur Sache. Foto: MArco Kneise

Auch in Nordhausen ermittelten die D-Junioren-Mannschaften ihren Hallenmeister. In den beiden Vorrundengruppen konnten sich die Mannschaften aus Sondershausen, Wipperdorf, Sundhausen und Salza für die Halbfinalspiele qualifizieren.

Im 1. Halbfinale setzte sich Sondershausen mit 2:0 gegen die FSG Salza durch und im zweiten ging Wipperdorf mit 3:1 als Sieger vom Feld. Das Finale entschied ganz knapp die Mannschaft aus Sondershausen mit 2:1. Den Titel für den besten Torschützen sicherte sich mit neun Treffern Louis Schlacken aus Sundhausen.

Die C-Junioren ermittelten in einer 6er Endrunde im Modus „Jeder gegen Jeden“ in Sondershausen ihren Meister. Nach 15 torreichen Spielen wurde die Mannschaft von Wacker Nordhausen, ungeschlagen, Nordthüringer Hallenmeister. Auf den Plätzen folgten Salza und der VfL Ellrich. Paul Eichel aus Ellrich sicherte sich mit sechs Treffern den Torjägertitel.

Sechs B-Junioren Mannschaften (VfL Ellrich, SV Großenehrich, SpG Oberheldrungen, FSG Salza, SoG Bleicherode und SpG Niedersachswerfen) spielten in Nordhausen um den Hallentitel. Am Ende setzte sich mit fünf Siegen und 14:0-Toren die Mannschaft vom VfL Ellrich die Hallenkrone auf. Auf den Plätzen folgten Bleicherode und die FSG Salza. Torschützenkönig wurde Johannes Bellmann aus Ellrich.

Die ältesten Junioren (A-Junioren) trafen sich in Nordhausen zu ihrer Endrunde. Die vier Mannschaften (FSG Salza, Empor Sondershausen, SV BW Bad Frankenhausen und TSG Kehmstedt) spielten in einer Doppelrunde im Modus „Jeder gegen Jeden“ und nach zwölf Spielen standen bei der FSG Salza die meisten Punkte auf der Habenseite. Torschützenkönig mit sieben Treffern wurde Julius Buchardt von der FSG Salza.