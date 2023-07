Special Olympics Thüringen machen in Gera Station

Gera. Teilnehmerrekord beim Leichtathletik-Wettbewerb und überzeugende Springer aus Jena.

Der Jubel war jedem Sportler gewiss. Mit 107 Startern verzeichnete der 5. Special Olympics Thüringen-Landeswettbewerb in der Leichtathletik am Donnerstag im Geraer Stadion der Freundschaft – zum dritten Mal in Folge hier ausgetragen – einen Teilnehmerrekord.

Unmittelbar nach den World Games der Special Olympics in Berlin schwärmte Rolf Beilschmidt, Präsident von Special Olympics Thüringen, besonders von einer Begegnung in der Hauptstadt. „Ich habe Bob Beamon im Hotel getroffen und dem US-amerikanischen Weitspringer nochmals zu seinem Jahrhundertsprung von damals gratuliert. Noch heute ist er mit seinen 8,90 Metern von Mexiko 1968 Zweiter der ewigen Weltbestenliste. Er humpelte etwas, zog ein Bein hinterher. Aber er ist ja auch schon fast 80“, erzählte der einstige Jenaer Weltklasse-Hochspringer.

Schon als Hauptgeschäftsführer des Landessportbunds Thüringen hatte er die Behindertensportler unterstützt, dann kurz nach seiner Pensionierung selbst das Präsidentenamt übernommen. „Die Special Olympics schreiben viele schöne Geschichten. Das ist noch total ehrlicher Sport, der nicht von irgendwelchen kommerziellen Interessen geprägt ist“, so Beilschmidt.

Am Rande der Veranstaltung unterhielt sich der 69-Jährige angeregt mit der einstigen 100-m-Weltrekordlerin Marlies Göhr. Sie hatte einige ihrer Schützlinge aus den Werkstätten der Jenaer Lebenshilfe nach Gera begleitet, die gerade in den Sprungdisziplinen für gute Ergebnisse sorgten. Im Weitsprung der Männer gewann der 25-jährige Stefan Reuter den Vorkampf mit 4,41 m. Jonas Quaas – ebenfalls aus Jena – stand im Standweitsprung für 1,70 m ganz oben auf dem Podest. „Du wirst noch so gut werden wie deine Marlies“, gab ihm Beilschmidt im Beisein von TLV-Präsident Heinz-Wolfgang Lahmann mit auf den Weg.