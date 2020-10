Spektakel in Büßleben und Gispersleben, Nord enttäuscht

FC Saalfeld –

FC Erfurt Nord1:0

Wenn der Torwart im Duell mit einem unterklassigen Gegner der beste Mann in den eigenen Reihen ist, spricht man wohl von einem gebrauchten Tag. Einen solchen erlebte der in der Thüringenliga stark gestartete und dort Viertplatzierte FC Erfurt Nord beim Vierten der Landesklasse-Staffel 1, FC Saalfeld. Bis auf die Anfangsphase und ein kurzes Strohfeuer nach dem Gegentreffer, den Torwart Adamiec tragischerweise mit seinem einzigen Fehler ermöglichte (59.), fand Nord keine Einstellung zum Spiel.

So musste Adamiec, der sein erstes Pflichtspiel bestritt, sein Team in der ersten Halbzeit mit einigen Glanztaten im Spiel halten. Auch einige Wechsel brachten die Gäste nach der Pause nicht in Fahrt. „Einfach ein schlechter Tag“, sagte Nord-Coach Christian Stieglitz.

SV Blau-Weiß Büßleben –

SV Ehrenhain5:3

Acht Tore, drei Platzverweise, ein rassiges Duell mit offenem Visier: Das Pokalspiel zwischen Landesklasse-Spitzenreiter Büßleben und den in der Thüringenliga kriselnden Ehrenhainern bot eine Menge. „Ich habe lange nicht mehr so ein geiles Pokalspiel gesehen“, meinte der euphorisierte Blau-Weiß-Coach Mario Wisocki nach dem 5:3-Heimsieg.

Dabei musste er personell wie seit Wochen mal wieder zum Würfelbecher greifen, mit Wiezorek und Uth mussten zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft die Startelf auffüllen. Wiezorek unterlief dann auch gleich ein Fauxpas, als er einen Rückpass zum Gegner spielte und Syhre abstaubte (0:1/5.). Eine Minute später versenkte Simon einen Freistoß zum Ausgleich. Dann fügte Uth sich gleich gut ein, indem er die nächsten beiden Büßlebener Treffer durch Torjäger Tschirschky (13., 32.) vorbereitete. Lehmann hatte nach ungenügender Klärungsaktion zwischenzeitlich das 2:2 erzielt (26.). Als eine Koproduktion der beiden „Reservespieler“ – Uth geht durch und wird gefoult, statt Elfmeter gibt es Vorteil und Wiezorek trifft – das 4:2 brachte (34.), schien eine Vorentscheidung gefallen.

Doch die Gäste setzten mit Wiederbeginn zum Sturmlauf an, während Büßleben nun zu schnell die Bälle verlor. Als Syhre einen tollen Spielzug zum 4:3 nutzte (54.), war Büßlebens Sieg in Gefahr. Doch die sehr robust agierenden Gäste schwächten sich mit Gelb-Rot (78.) und Rot (85.) selbst (nach dem Schlusspfiff sah Syhre Gelb-Rot). Büßleben befreite sich und Rechtsverteidiger Göbel, seit Wochen in Topform, stellte per Flügellauf zum 5:3 (88.) das Weiterkommen sicher.

TSV Motor Gispersleben –

FC Motor Zeulenroda6:5 n.E.

Nicht minder spektakulär zog Gispersleben im Landesklasse-Duell gegen Zeulenroda in die dritte Runde ein. Im Krimi gegen Zeulenroda waren Jonas Sauerbrey, Mathias Preuße und Robin Trott die Sieggaranten. Keeper Sauerbrey brachte Zeulenroda mit etlichen tollen Paraden zur Verzweiflung – wie auch Kutzner im Gästetor, der das mit offenem Visier geführte Spiel zu einem klasse Torwartduell machte. Preuße trieb seine Gisperslebener verbal immer wieder an – selbst als sie beim Stand von 1:1 die Latte trafen und einen Elfmeter verschossen und schließlich in der Verlängerung zurücklagen. Doch da war noch Trott, der nach 105 Minuten kam und in der 119. das 2:2 erzielte. Im Elfmeterschießen hielt Sauerbrey drei Versuche, Kutzner „nur“ zwei.