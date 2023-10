Spielabbruch im Derby der Fußball-Kreisliga zwischen Bad Frankenhausen und Sondershausen

Bad Frankenhausen. Ein Fall für das Sportgericht: Zwischen Bad Frankenhausen II und Sondershausen III gibt es Handgreiflichkeiten kurz vor Spielende. Gastgeber treten danach nicht mehr an

Sport und Gewalt gehören einfach nicht zusammen, werden aber immer wieder miteinander in Zusammenhang gebracht. So auch leider bei einem Fußball-Kreisligaspiel am vergangenen Wochenende. Aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung beim Spielstand von 2:3 zwischen dem SV Bad Frankenhausen II und Eintracht Sondershausen III, traten die Hausherren aus der Kurstadt nicht mehr an und sorgten so für einen Spielabbruch.

„Ein Spielabbruch landet vor dem Sportgericht. So wird es wohl auch dieses Mal der Fall sein. Was genau vorgefallen ist, kann ich nicht sagen. Aber Spiele zwischen den beiden Mannschaften hatten in der Vergangenheit, egal in welcher Altersklasse, sehr oft Konfliktpotenzial“, so Jürgen Schweser, Vorsitzender das Nordthüringer Kreisfußballausschusses, der Gewalt ebenso nicht toleriert.

Achim Ritter, Präsident der Frankenhäuser versuchte gar im Vorfeld, dass Polizei deeskalierend dem Spiel beiwohnt. Aber dies wurde aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Im Nachgang wäre es wohl besser gewesen, was aber nur Spekulationen sind.

Aus Frankenhäuser Sicht war es so, dass Trainer Marian Hartwig zunächst verbal von der Sondershäuser Bank angegangen wurde. Später stellte sich aber heraus, so dessen Stellungnahme, dass es sich nicht um Offizielle, sondern um deren Fans handelte. Hartwig bekam einen Schubser und einen Schlag in Richtung Kinn und Hals, so dass er zu Boden ging. Dort erlitt er gar noch einen Kopftreffer. Ob aus dem Gemenge heraus oder beabsichtigt war, konnte niemand bestätigen. Nach dieser Aktion traten die Frankenhäuser nicht mehr an und wollten damit ein Exempel statuieren.

Frankenhäuser Mannschaft kehrt nicht zurück auf den Platz

„Nachdem Eintracht Sondershausen in der 85. Spielminute das 2:3 erzielte, kochten die Emotionen über. Nach Beleidigungen gegen unseren Trainer Marian Hartwig, kam es im weiteren Verlauf zu Handgreiflichkeiten, die nicht auf unserem Sportplatz toleriert werden. Nach einer solchen Aktion entschied sich unsere Mannschaft, den Platz nicht wieder zu betreten. Wir tolerieren keine Gewalt im Sport und stehen entsprechend hinter der Entscheidung unserer Elf. Auf Punkte dieser Art verzichten wir gerne.“, heißt es in einer Stellungnahme der Frankenhäuser auf ihren Kanälen in den sozialen Medien noch am Freitagabend.

Matthias Springer, Präsident von Eintracht Sondershausen äußerte sich ebenso zu diesem Sachverhalt. „Ich war selbst nicht Augenzeuge. Mir wurde aber berichtet, dass der Frankenhäuser Trainer seine Coachingzone verlassen hat und zu allem Überfluss in unsere eingedrungen ist, wo er sich direkt vor der Barriere mit Zuschauern stritt, worauf er von dort einen Schubser erhalten haben soll. Auch ich verurteile jegliche Form von Gewalt. Es ist an der Zeit, dass wir uns vermehrt auf das Sportliche konzentrieren. Das ist das, was zählt“, so Springer.

Schiedsrichter Stephan Knabe von der TSG Krimderode wollte sich aufgrund des bereits eingeleiteten Verfahrens nicht äußern.