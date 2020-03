Spielausschuss-Vorsitzender: „Finde Entscheidung überzogen“

Auch im Fußballkreis Eichsfeld/Unstrut-Hainich werden an diesem Wochenende keine Partien angepfiffen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat bundesweit den Amateur-Spielbetrieb vorläufig bis zum 31. März ausgesetzt. Eigentlich hätten an diesem Wochenende noch Partien stattfinden sollen. Der Spielausschuss-Vorsitzende Jürgen Kohl nimmt zu dieser Entscheidung Stellung und erklärt den ursprünglichen Plan.

Was halten Sie von der generellen Absage, bundesweit auch auf Kreisebene alle Spiele ausfallen zu lassen?

Ich finde das schade und diese Entscheidung auch ein bisschen überzogen. Wir hätten als Kreisfußballausschuss keine flächendeckende Absage vorgenommen. Die Vereine, die hätten spielen wollen, die hätten wir daran auch nicht hindern wollen.

Wie hätte das in der Praxis genau ausgesehen?

Die Vereine hätten sich mit mir beziehungsweise untereinander in Verbindung gesetzt, wären so ein stückweit auch in der eigenen Verantwortung gewesen. Hätte eine Mannschaft spielen wollen, die andere aber nicht, wäre das Spiel natürlich nicht wie bei einem Nichtantritt gewertet worden, sondern es wäre neu angesetzt worden.

In den anderen Thüringer Kreisen gab es Generalabsagen. Warum hätte hier gespielt werden sollen?

Soweit mir bekannt ist, hat es bisher weder im Eichsfeld noch im Unstrut-Hainich-Kreis einen offiziell bestätigten Corona-Fall gegeben. Ehrlich gesagt hätte ich dann große Bedenken, 22 Männern zu verbieten, Fußball zu spielen. Sport ist gesundheitsfördernd, die Menschen wollen raus gehen und sich bewegen. In den Schulen und Kindergärten ist die Gefahr, sich anzustecken, aufgrund der Nähe doch auch viel größer.

Wie haben die Vereine auf die ursprüngliche Entscheidung, die Spiele stattfinden zu lassen, reagiert?

Die haben sich darüber gefreut, dass ich Kontakt zu ihnen aufgenommen habe. Die letzten Tage waren natürlich ziemlich intensiv. Speziell am Donnerstagabend stand mein Telefon fast nicht still, als die Nachricht des Thüringer Fußball-Verbands kam, auf Landesebene alle Spiele abzusagen. Auch am Freitagmorgen kamen viele Anrufe. Aber dafür bin ich ja da (lacht).

Kommt man nun in Zeitnot, wenn man die Saison regulär zu Ende spielen möchte?

Wir haben noch einen kleinen Puffer. Laut Spielplan sind die letzten Spiele für den 14. Juni terminiert. Da laut Spielordnung die Saison aber erst zum 30. Juni endet, können die ausgefallenen Spieltage in dieser Zeit neu angesetzt werden. Zum Glück haben wir hier recht kleine Staffeln: In den Kreisligen spielen wir nur mit zwölf beziehungsweise 13 Teams, in den Gruppen der 1. Kreisklasse mit zwölf, elf und zehn Mannschaften. Vielleicht wird das ja noch zum Vorteil. Außerdem haben die Vereine – abgesehen von wenigen Ausnahmen – nur wenig Nachholspiele.

Was passiert, wenn die Saison vorzeitig beendet werden muss? Wie wird dann gewertet?

Dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage in den Bestimmungen des TFV. Meiner Meinung nach könnte die Saison bei einem vorzeitigen Abbruch nicht gewertet werden. Dann müsste man, wenn es nach mir ginge, in derselben Konstellation beginnen wie zu Beginn dieser Saison. Meister und Absteiger würde es dann verständlicherweise nicht geben.