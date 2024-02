Eichsfeld/Cottbus. Das hat sich der Futsal-Landesmeister für die NOFV-Meisterschaft in Cottbus vorgenommen.

2024 ist erst wenige Wochen alt, hatte und hat für die Fußball-A-Junioren des JFV Eichsfeld Mitte aber schon viele ganz besondere Hallen-Höhepunkte parat. Nachdem die Mannschaft des Trainerduos Marius Hartmann/Marian Kiel Anfang Januar in Göttingen beim größten europäischen U-19-Turnier auf Gegner wie Manchester United und Fortuna Düsseldorf getroffen ist, stehen am Sonntag, 18. Februar, nun die Futsal-Regionalmeisterschaften an.