Heiligenstadt. Deshalb bleiben die Eichsfelder im ersten Pflichtspiel des Kalenderjahres gegen die Preußen ohne Punkte

Fußball-Thüringenligist 1. SC Heiligenstadt (SCH) hat im ersten Pflichtspiel des Kalenderjahres 2024 gegen den FSV Preußen Bad Langensalza eine bittere Niederlage eingesteckt. Auf dem eigenen Kunstrasenplatz erspielten sich die Hausherren vor 157 Zuschauern zwar speziell in der zweiten Halbzeit zahlreiche gute Chancen, waren aber in deren Ausnutzung viel zu inkonsequent. Und so konnten die Preußen nach einem umkämpften Duell mit einem sehr frühen Treffer und zwei erst in der Nachspielt erzielten Toren ein 2:1 (1:0) bejubeln.