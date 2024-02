Larnaca/Heiligenstadt. Wie die Heiligenstädterin beim Serie-A-Turnier auf Zypern die internationale Konkurrenz düpierte

Kurz nach der für sie mit Platz fünf eher unbefriedigenden Karate-U-21-Europameisterschaft in Georgien hat Amelie Lücke einen großen Erfolg gefeiert. Die 20-jährige Heiligenstädterin setzte sich beim internationalen Serie-A-Turnier auf Zypern in der Gewichtsklasse über 68 Kilogramm durch.

Lücke, die sich bei der EM in Georgien krankheits- und verletzungsbedingt nicht in bester Verfassung präsentieren konnte, stand in Larnaca im Finale Stefani Kresic aus Bosnien-Herzegowina gegenüber. Und die Eichsfelderin dominierte das Duell um Gold gegen die Nummer 15 der Weltrangliste souverän, siegte mit 5:1 und durfte anschließend ihren bisher größten Turniererfolg bejubeln.

Im Halbfinale die Nummer 12 der Welt besiegt

Ihre gute Form hatte sich Lücke, die zuletzt bei der EM noch von einer Erkältung sowie einer Armverletzung eingeschränkt wurde, aber bereits in ihren vorherigen Kämpfen unter Beweis gestellt. In der Vorschlussrunde konnte auch die Nummer 12 der Welt, Fabienne Kaufmann aus der Schweiz, die Heiligenstädterin nicht von ihrem Erfolgsweg abbringen.