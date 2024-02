Worbis. Deshalb ist die kommende Partie in der Ohmberghalle für die Eichsfelder von bereits entscheidender Bedeutung.

Für die Handballer des SV Einheit Worbis steht am Samstag, 24. Februar, in Sachen Regionsoberliga-Klassenerhalt ein wegweisendes Duell auf dem Spielplan. Nach der jüngsten knappen 28:29-Niederlage beim Vorletzten Tuspo Weende empfängt das Schlusslicht nun den MTV Rosdorf II, der aktuell Fünfter ist. Spielbeginn in der Ohmberghalle ist um 20 Uhr.