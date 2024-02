Worbis-Regionsoberliga. Warum die Eichsfelder sich im Heimspiel gegen den MTV Rosdorf II für einen großen Kampf mal wieder nicht belohnen.

Die Handballer des SV Einheit Worbis haben es in der Regionsoberliga verpasst, sich im Kampf gegen den Abstieg etwas Luft zu verschaffen. Nach drei Auswärtspartien in Folge konnte das Schlusslicht gegen den MTV Rosdorf II endlich wieder in der heimischen Ohmberghalle antreten. Doch auch der Heimvorteil nutzte nichts, am Ende stand eine knappe 28:30 (14:15)-Niederlage.