Erfurt. Wie der Sieg gegen Essen zeigt, scheint die Spielidee der Black Dragons Erfurt in der Oberliga Nord in dieser Saison nahezu optimal zu funktionieren. Das ahnten die Verantwortlichen schon im Sommer. Am Sonntag gab es aber einen Rückschlag.

Mit einem Satz fasste Essens Trainer Danny Albrecht zusammen, was das Spiel der TecArt Black Dragons Erfurt auszeichnet und was sie in dieser Saison in der Eishockey-Oberliga Nord wohl jedem Gegner voraushaben. „Gegen eine Erfurter Mannschaft, die jeden Zentimeter Eis umgräbt, ist es einfach verdammt schwer“, sagte Albrecht nach der 2:3-Niederlage seines Tabellenzweiten am Freitagabend beim Tabellenvierten in Erfurt (hier geht‘s zum Spielbericht).