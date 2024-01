Erfurt. Bei den Thüringer Hallenmeisterschaften in Erfurt haben die Leichtathleten die nationalen Höhepunkte im Februar im Blick. Ein Erfurter Sprinter räumt unfreiwillig für die Jenaer Konkurrenz das Feld.

Hallensprecher Andreas Möckel war die Freude bei jeder Normerfüllung, die er durchsagen konnte, anzumerken. Schließlich standen bei den Landesmeisterschaften am vergangenen Wochenende in der Erfurter Hartwig-Gauder-Halle mit den deutschen Hallenmeisterschaften der Männer und Frauen (17./18. Februar in Leipzig), den deutschen U20-Hallenmeisterschaften (24./25. Februar in Dortmund) und den deutschen U20-Meisterschaften im Kugelstoßen und Hammerwerfen (24./25. Februar in Halle/Saale) für die Thüringer Leichtathleten diverse wichtige Saisonziele im Fokus.