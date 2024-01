Dortmund. Paul Haberland hat in Spanien fleißig für die bevorstehende Motocross-WM-Saison trainiert. Doch am vergangenen Wochenende ging es für den Erfurter zum Supercross nach Dortmund, und nun steht noch ein Abenteuer in Indien bevor.

Nach dem Supercross in Stuttgart im November letzten Jahres fand am vergangenen Wochenende in Dortmund das zweite, allerdings auch letzte derartige Stollen-Spektakel auf engstem Raum in Deutschland in dieser Zwischensaison statt. Mittendrin im Geschehen war auch wieder Paul Haberland. Der 24-jährige Erfurter hatte in der Schwabenmetropole am ersten Abend das große Finale verpasst und belegte am zweiten Abend angeschlagen den respektablen neunten Platz.