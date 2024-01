Erfurt. Bahnradfahrerin Amy Weber wurde nach ihrem Wechsel nach Erfurt dreimal deutsche Vizemeisterin.

Es war früh klar, wohin die sportliche Reise gehen sollte. Bereits mit elf Jahren fuhr Amy Weber mit dem Rad durch die Straßen von Wittenberg und probierte sich bei Straßenrennen aus. Nach einigen Rennen auf der 250-Meter-Bahn in Gera stand ihr Entschluss fest: Der Bahnsprint schien ihr am besten zu liegen. So wechselte das Talent dann auch im Juniorenalter fest als Sprinterin auf die Bahn.

Nach dem Wechsel nach Erfurt stellen sich schnell Erfolge ein

2021 zog es die junge Sprinterin zum RSC Turbine Erfurt und ans Coubertin-Sportgymnasium. Unter Sprint-Landestrainer Sascha Jäger trainierte die 16-Jährige fleißig, erlernte schnell das Einmaleins des Bahnsprints und feierte auch bald erste Erfolge. So etwa beim BDR-Sichtungsrennen auf der Hallenpiste in Frankfurt/Oder.

Der größte Erfolg war für Weber der Vizemeistertitel im Sprint, über 500 Meter und im Teamsprint bei den deutschen Meisterschaften auf der Betonbahn in Cottbus. Damit wurde sie Mitglied des Juniorinnenkaders im Bund Deutscher Radfahrer. Ihr klares Ziel: die EM-Teilnahme im nächsten Jahr auf der gleichen Piste.