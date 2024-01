Erfurt. Der Erfurter Handball-Regionsoberligist erobert mit besonderer Hilfe die Tabellenspitze.

Schon vor dem Spiel musste Markus Rausch auf der Hut sein. Der Torwart des HSC Erfurt wurde vom Erfurter Faschingsprinzen per Siebenmeter geprüft. Die Erfurter, die nach schwierigen Jahren aktuell an der Spitze der Handball-Regionsoberliga stehen, wollten Platz eins mit reichlich närrischer Unterstützung gegen den bis dato punktgleichen Dritten SV Blau-Weiß Auma erobern. Neben dem Prinzenpaar waren der Elferrat des größten Erfurter Faschingsvereins FACEDU und die Trommler des Karneval Klub Helau Erfurt dabei und machten das Spitzenspiel in der „Blechbüchse“ in der Mittelhäuser Straße zu einem musikalisch-kulturellen Highlight.

Der närrische Beistand half den Gastgebern. Sie erarbeiteten sich schnell eine komfortable Führung (8:2, 18.), die sie über den 16:9-Halbzeitstand bis zum Ende sicher verteidigten. Näher als auf sechs Tore kam Auma nicht mehr heran. Mit dem 33:26, bei dem Paul Möslein und Matthias Nelles mit je sieben Treffern als beste Torschützen glänzten, übernahm der HSC mit 10:4-Punkten Platz eins vom HSV Weimar II.

Bei so viel närrischer Hilfe darf man vor dem Beginn der Rückrunde in zwei Wochen vom Aufstieg in die Landesliga träumen.