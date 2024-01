Erfurt. Bei den Leichtathletik-Hallenlandesmeisterschaften der U20, U16 und U14 zeigt Matthes Liek sein Ausnahmetalent. Zwei Mittelstreckler schaffen die DM-Norm.

Zu den dominierenden Teilnehmern der Thüringer Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der U20, U16 und U14 am Samstag in der Erfurter Hartwig-Gauder-Halle zählte der 15-jährige Matthes Liek vom Erfurter LAC. Bereits in den 60-Meter-Sprintvorläufen deutete er in 7,30 Sekunden an, dass diese Leistung noch nicht das Ende der Fahnenstange sein wird. Genau so kam es: Liek wirbelte im Endlauf unangefochten in ausgezeichneten 7,21 Sekunden über den Kunststoff-Belag und katapultierte sich mit dieser Zeit auf Rang eins der deutschen Hallenbestenliste der U16. Damit ist der Schützling von Trainer Axel Siegfried bestens für die am 3. Februar an gleicher Stelle stattfindenden mitteldeutschen U16-Hallenmeisterschaften gerüstet.