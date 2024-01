Erfurt. Robert Fritzsch, Spielertrainer von Blumenstadt United Erfurt, spricht im Interview über den dramatisch verspielten Derbysieg in Jena und die Aussicht auf die Futsal-Bundesliga.

Was für ein Drama! Im Derby der Futsal-Regionalliga bei Carl Zeiss Jena ging Blumenstadt United Erfurt vier Minuten vor Schluss 4:2 in Führung, verlor durch zwei Gegentore in den letzten 24 Sekunden aber noch mit 4:5. Die Chance auf den ersten Titel ist fünf Spiele vor Schluss mit nun drei Punkten Rückstand in einem spannenden Vierkampf kleiner geworden. Über das Drama in Jena, warum er auch beim Titelgewinn nicht mit dem Aufstieg rechnet und ob die Bundesliga im nächsten Jahr realistisch ist, sprachen wir mit Erfurts Spielertrainer Robert Fritzsch.