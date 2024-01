Erfurt. Bei den offenen Thüringer Landesmeisterschaften zeigen sich die Sportler des Tauchsportclubs Erfurt in heimischer Halle siegeshungrig. Einer hat Großes vor, drei andere verbessern sich stark.

Die offenen Landesmeisterschaften im Finswimming waren für die Thüringer Flossenschwimmer der erste Jahreshöhepunkt. 229 Sportler aus acht Bundesländern waren in der Erfurter Roland-Matthes-Halle dabei. Ausrichter Tauchsportclub Erfurt brachte 32 Sportler in neun Altersklassen an den Start. Und die zeigten sich in starker Form: 31 Gold-, 25 Silber- und 17 Bronzemedaillen fischten die Erfurter aus dem Becken.

Fleißigster Titelsammler war Marek Leipold, der alle seine fünf Starts gewann und sich dieses Jahr für die WM empfehlen will. Sein Bruder Jakob holte dreimal Gold. Die erfolgreichsten Mädchen des TSC waren Alisa Darzhaniia mit vier Landesmeistertiteln und Adina Abe (dreimal Gold, je einmal Silber und Bronze). Die größten Leistungsverbesserungen gelangen Arthur Schnell, Myroslava Palchyk und Ben Glomik.

jma