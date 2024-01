Erfurt. Der Weimarer Skilangläufer Jakob Walther vom SSV Erfurt 02 startet erstmals bei einem Weltcup. Sportdirektor Andreas Schlütter begründet seine Berufung.

Große Auszeichnung für Jakob Walther: Der Weimarer Skilangläufer vom SSV Erfurt 02 ist erstmals in seiner Karriere für einen Weltcup nominiert worden. Der 24-Jährige gehört bei den Wettbewerben am kommenden Wochenende im schweizerischen Goms zum deutschen Aufgebot.

Walther stand im Herbst 2020 schon einmal im Kader des Deutschen Ski-Verbandes (DSV), trat später krankheitsbedingt allerdings mehr als ein Jahr bei keinen Wettkämpfen an. In diesem Winter hat er durch gute Ergebnisse wieder auf sich aufmerksam gemacht. Zuletzt landete Walther beim Continentalcup im polnischen Jakuszyce im 20-km-Massenstart in klassischer Technik auf Rang drei.

Der Erfurter habe sich, wie auch Gewinner Korbinian Heiland vom SC Partenkirchen, mit entsprechenden Leistungen jüngst in Polen für eine Nominierung angeboten, begründete Langlauf-Sportdirektor Andreas Schlütter die überraschende Berufung.

Walther komplettiert in Goms ein Thüringer Quintett. Neben Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis), Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg) und Lisa Lohmann (WSV Oberhof) ist bei den Männern auch Jan-Friedrich Doerks (SWV Goldlauter) am Start.