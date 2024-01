Erfurt/Sömmerda. Sebastian Carl räumt bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften doppelt, die Erfurter Judovereine in Jena vielfach ab. Handball-Kellerduell in Sömmerda, Erfurter Wasserballer wollen Gegner überholen.

Carl bei Landesmeisterschaft top

Bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften in Weißensee hat der in Sömmerda aufgewachsene Wahl-Erfurter Sebastian Carl (TTV Bleicherode) Gold und Silber geholt. Im Doppel siegte er mit Lukas Böhme (SG Braunichswalde), im Einzel unterlag er im Finale Favorit Kaito Ishida (Schott Jena). Bei den mitteldeutschen Meisterschaften kämpft Carl nun um einen Startplatz für die nationalen Titelkämpfe, die in Erfurt stattfinden (das sagte er zu seinem Erfolg). Annekatrin Schott (Lok Erfurt) holte Doppel-Bronze.

HSV daheim, Wölfe auswärts

Nach längerer Pause greifen die Handballer des HSV Sömmerda und der Wölfe Erfurt in der Landesliga wieder ins Geschehen ein. Sömmerda empfängt am Samstag (17 Uhr) Schlusslicht Goldbach/Hochheim II zum wichtigen Kellerduell, die um den Aufstieg kämpfenden Wölfe sind eine Stunde später beim Neunten Wutha-Farnroda zu Gast.

Erfurter Judoka stark in Jena

Stark präsentierten sich die Erfurter Judoka beim Sparkassenpokal in Jena. Bestes der fünf Teams aus der Landeshauptstadt war der PSV mit einem Sieg, viermal Silber und dreimal Bronze. Doch auch Kodokan, der KSC, Medizin und der JSC Stotternheim holten diverse Medaillen.

Wasserball-Wochenende in Erfurt

Die Erfurter Zweitliga-Wasserballer könnten per Heimsieg am Samstag (20.30 Uhr) gegen Leipzig in der Tabelle am Gegner vorbeiziehen. Die U12 des ESSC richtet Samstag und Sonntag die Endrunde der ostdeutschen Meisterschaft aus.

red